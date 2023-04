Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war, was kommt: „Ein wirklich schwieriges Jahr“ liegt hinter uns, findet Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) aus vielerlei Gründen. Trotzdem seien wichtige Projekte vorangebracht worden. Ihr Wunsch für das neue Jahr: ein guter Zusammenhalt. „Das brauchen wir in Zukunft noch mehr als zuvor.“

Was war? Trotz Krisen allerorten von der Pandemie bis zum Krieg in der Ukraine und seinen Folgen auch viel Positives. Zum Beispiel die rege Beteiligung der Bürger an den Vorschlägen