Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Montagabend ist der erste Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2021/22 vorgestellt worden. „Das Paket Feuerwehr ist eine Hausnummer bei den Investitionen“, sagte Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU). Aus aktuellem Anlass wies er auch darauf hin, was für den Bürgerservice getan werden soll.

Gleich zu Beginn der Sitzung segnete der Rat einstimmig die Pläne des Architekten Christopher Diehl (Hochdorf-Assenheim)