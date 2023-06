Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Römerberger Mediathek war am Samstag Spielen an der Konsole angesagt. Mit dabei: die Videospiel-Charaktere Luigi und Wario.

Der Banana-Cup ist locker zu meistern. Das meint zumindest Julia Hegel. Die Leiterin der Mediathek Römerberg ist eingefleischte Mario-Kart-Kennerin und kann daher mitreden, wenn es um die Nintendo-Konsole