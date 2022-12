Als am 24. Februar russische Truppen in die Ukraine einmarschieren, ist die Welt schockiert. Wenig später flüchten Hunderttausende aus ihrem bedrohten Heimatland nach Polen. In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim fackelt man nicht lange und fährt am 1. März hin, um Menschen in Sicherheit zu bringen.

Zunächst soll die Abholaktion im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet im Namen des Deutschen Roten Kreuzes stattfinden, doch das hat den hiesigen Mitgliedern dazu keine Erlaubnis erteilt. Noch während der Hinfahrt, die RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel begleitet, muss sich der DRK-Bus aus dem Konvoi ausklinken, nur die drei Fahrzeuge von VG und Feuerwehr gelangen nach Polen, und ab da ist es ein kommunales Hilfsprojekt.

Bürger bieten Wohnraum an

In Polen ist es aber gar nicht so einfach, Geflüchtete zu finden, die mit in die südwestdeutsche Provinz wollen. Schließlich finden sich zehn Personen, die in die Kleinbusse steigen und am 3. März in Lambsheim willkommen geheißen werden. Die Fahrer, seit 30 Stunden wach, sind erschöpft, aber froh, dass sie helfen konnten. Im Frankenthaler Umland bieten mehr Bürger als gedacht Wohnraum für Ukrainer an, die im Laufe der nächsten Wochen den Gemeinden zugewiesen werden. In Bobenheim-Roxheim darf eine neunköpfige Familie im Heim des Wassersportvereins wohnen.

Zahlreiche Betreuungsangebote und Spendenaktionen kommen in Gang. Der Lambsheimer Markus Schuler und seine Frau organisieren für die Kinder einen Pferdetherapietag und gründen den Verein „Freunde für Freunde“, in Gerolsheim kommen bei einem Benefizkonzert über 4000 Euro zusammen, und, und und ...