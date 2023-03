Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim beteiligt sich künftig in mehreren Bereichen an Kosten, welche die Ortsgemeinde Lambsheim bisher alleine tragen musste. Zum Beispiel für den Schlosskeller. Nur beim Bürgerbus scheinen die Lambsheimer Ratsmitglieder noch nicht zu wissen, was sie eigentlich wollen.

Bei der Haushaltsberatung vor einem Jahr hatten sich die Lambsheimer gewünscht, ein paar finanzielle Lasten an die VG abgeben zu können. Es ging um die Ortsranderholung für Kinder