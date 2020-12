Im neuen Amtsblatt der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, das am Freitag erscheint, ist ein Formular abgedruckt, das alle verwenden können, die seit Dienstag und bis 6. Januar berechtigt sind, kostenlos drei FFP2-Masken in den Apotheken vor Ort zu bekommen.

Das sind Menschen ab 60 Jahren und alle, bei denen mindestens einer der folgenden Risikofaktoren vorliegt: Diabetes Typ-2, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma, Herzinsuffizienz, Schlaganfall oder Demenz, aktive Krebserkrankung, Transplantation oder schwere Niereninsuffizienz.

Die Masken als Schutz vor einer Coronavirus-Infektion werden von den Apotheken abgegeben. Diese hoffen darauf, dass nicht alle Berechtigten auf einmal kommen und dass sie neben dem Personalausweis eine schriftliche Eigenerklärung mitbringen. Soll heißen: Die Senioren und Patienten erklären, warum sie zu einer Risikogruppe gehören und die FFP2-Masken in Anspruch nehmen wollen.

Er sei von Apotheken in der Verbandsgemeinde gebeten worden, ein solches Formular ins Amtsblatt aufzunehmen, informiert Bürgermeister Michael Reith (SPD). Das sei für einen reibungslosen Ablauf der Aktion und vor allem für eine bedarfsorientierte Beschaffung der Masken durch die Apotheken hilfreich.

Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sind in Deutschland rund 27 Millionen Patienten berechtigt, bis Anfang Januar drei FFP2-Masken kostenlos zu beziehen. Durchschnittlich kämen zusätzlich rund 1500 Patienten auf jede der bundesweit knapp 19.000 Apotheken. Schon am ersten Tag war die Nachfrage sehr groß. Die Apotheken müssen laut Verband einen enormen Mehraufwand in der Beschaffung, Prüfung und Abgabe der Masken bewältigen.