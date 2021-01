Die Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen hat eine Servicestelle für die Impfterminvergabe einrichtet, um die angelaufene Impfstrategie von Bund und Land zur Pandemiebekämpfung zu unterstützen. Senioren, die bereits eine förmliche Impf-Einladung vom Land erhalten haben, und Fragen zur Terminvereinbarung haben oder Hilfe brauchen, können sich ab sofort bei Alexandra Schillo unter 06236 4182-333 oder per E-Mail an alexandra.schillo@vg-rheinauen.de melden. Sie kann auch einen Impftermin über das Online-Portal des Landes ausmachen. Dazu ist eine Absprache, insbesondere wegen der im Vorfeld zu übermittelnden Angaben im medizinischen Fragebogen, erforderlich. Ein persönlicher Besuch im Rathaus werde in der Regel nicht notwendig sein, sagt Büroleiter Detlef Schneider. Den konkreten Impftermin erhalten die Antragssteller später per Post. Laut Schneider sind auch Überlegungen angelaufen, ein Serviceangebot mit den Ortsgemeinden auf die Beine zu stellen, um nicht mehr mobile Senioren ins Impfzentrum nach Schifferstadt zu bringen.