Die Situation dürfte in vielen Rathäusern ähnlich sein. Mit derselben Anzahl an Mitarbeitern sollen immer mehr Aufgaben bewältigt werden. In Dannstadt-Schauernheim hat sich die Lage derart zugespitzt, dass der Bürgermeister vor einem echten Problem steht. Er muss entscheiden, was noch erledigt werden kann und was erst einmal liegen bleibt.

Die Verwaltung einer Verbandsgemeinde befindet sich in einer besonderen Situation. Während im Rathaus einer eigenständigen Kommune „nur“ die Arbeiten eben dieser Gemeinde