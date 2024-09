Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat das von einer ehemaligen Mitarbeiterin veruntreute Geld vollständig zurückerhalten. Das teilt Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. In der vergangenen Woche seien zwei Teilzahlungen auf das Konto der VG eingegangen. Insgesamt hat die Verurteilte 51.270,60 Euro zurückgezahlt. So viel hatte sie über mehrere Jahre als VG-Mitarbeiterin bei der Leerung von Parkautomaten veruntreut. Um einer Haftstrafe zu umgehen, hatte es das Amtsgericht Frankenthal zur Bewährungsauflage gemacht, dass die Frau das Geld innerhalb eines Monats zurückzahlen müsse. Die Frist dafür war am 31. August abgelaufen, die Verurteilte zahlte die Summe einen Tag vorher vollständig zurück. Die VG hatte befürchtet, das Geld nicht zu erhalten, und eine Zivilklage vorbereitet. Ob diese Zivilklage nun noch eingereicht wird, ist derzeit offen. Die Verbandsgemeinde könnte Zinsen geltend machen.