Vier Wochen nach dem Urteil gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim hat die Gemeinde Lambsheim noch immer nicht das veruntreute Geld zurückerhalten. Das ist jedoch Bewährungsauflage des Amtsgerichts. Die Verbandsgemeinde bereitet nun eine Zivilrechtsklage vor.

„Bis jetzt sind null Komma null Euro eingegangen“, teilt Michael Reith (SPD), Bürgermeister der VG Lambsheim-Heßheim auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das Urteil gegen die zum Zeitpunkt der Anklage 41-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim ist bereits mehr als vier Wochen alt. Sie wurde per Strafbefehl Mitte Juli vor dem Amtsgericht Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung. Zu den Bewährungsauflagen gehört, dass sie das zwischen August 2018 und August 2020 veruntreute Geld der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim innerhalb eines Monats an die VG zurückzahlen muss.

Die Frau hatte in besagtem Zeitraum als VG-Mitarbeiterin Parkautomaten am Lambsheimer Weiher geleert und in 71 Fällen Gelder aus den Automaten in die eigene Tasche gesteckt. 51.270,60 Euro soll die Verurteilte gemäß Bewährungsauflage zurückzahlen. Geschieht das nicht, muss das Amtsgericht entscheiden, ob die Bewährung widerrufen wird. In diesem Fall könnte ihr eine Gefängnisstrafe drohen.

Zweifel an Rückzahlung des Geldes

Doch auch wenn bereits vier Wochen seit dem Urteil des Amtsgerichts verstrichen sind, die Frist zur Erfüllung der Bewährungsauflage ist noch nicht abgelaufen.