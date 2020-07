Mit Drohnen über die Grundstücke anderer Leute zu fliegen, ist verboten. Doch genau das passiert laut einer Altriperin zurzeit immer wieder im Baugebiet Bauernwiese im Nordwesten des Orts. Deshalb hat sie die Kommune gebeten, auf die Rechtslage hinzuweisen. Viel mehr ist auch nicht möglich, sagt der Ortsbürgermeister.

Lässt da gerade nur ein harmloser Hobby-Drohnenpilot sein Spielzeug ohne Kamera durch die Luft schwirren oder werde ich von einem Perversen beim Planschen im heimischen Pool mit einem Modell samt Kamera ausspioniert? Diese Frage mag sich mancher Hausbesitzer stellen, wenn er ein solche unbemanntes Fluggerät über seinem Grundstück entdeckt. „Für die Grundstückseigentümer am Boden ist der Unterschied kaum zu erkennen. Das Problem ist auch, dass es heute fast kein Drohnenmodell ohne Kamera mehr gibt“, sagt Altrips Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos). Er hat in der jüngsten Ratssitzung von der Bürgerin zum ersten Mal von dem Drohnen-Problem gehört. Mehr als den Hinweis im Amtsblatt könne die Kommune jedoch nicht tun.

Bis zu einer Höhe von 100 Metern dürfen Drohnen wie Modellflugzeuge ohne Genehmigung aufsteigen. Sie dürfen nur in Sichtweite geflogen werden und private Wohngrundstücke ausschließlich mit Erlaubnis der Grundstückseigentümer überfliegen. Ansonsten sind diese Grundstücke für Drohnen ebenso tabu wie sogenannte sensible Bereiche. Das sind zum Beispiel Einsatzorte der Polizei und von Rettungskräften. „Oder bei uns das Großkraftwerk Mannheim, das ein Sperrbereich ist“, sagt Mansky. Wer die Drohnen in Altrip steuert, wisse er nicht. Über Privatgrundstücken könnten die Eigentümer die Geräte aber vom Himmel holen, solange sie dafür keine Schusswaffen benutzen. Wer dauerhaft von einer Drohne belästigt werde, solle die Polizei einschalten, empfiehlt er.