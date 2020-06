Eine 77-Jährige aus Böhl-Iggelheim ist am Freitag von einer Unbekannten angerufen worden, die sich als gute Freundin ausgab. Laut Polizei gab die Frau vor, sich in einer Notlage zu befinden und 30.000 bis 40.000 Euro oder Schmuck in demselben Wert zu benötigen. Die Böhl-Iggelheimerin lehnte jegliche Zahlung ab und gab auch keinerlei Adressdaten von sich Preis.