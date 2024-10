Ihre Zähne ausgebissen, haben sich mehrere Täter, die beim Versuch gescheitert sind, in die Kindertagesstätte in der Lina-Sommer-Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Unbekannten irgendwann zwischen vergangenem Freitag, 19.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf Einbruchstour. Nachdem sie über einen Zaun im rückwärtigen Bereich der Kita geklettert waren, versuchten sie mehrere Türen und Fenster aufzubrechen. Da ihnen das schlussendlich nicht gelang, mussten sie ohne Beute abziehen, hinterließen allerdings einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in der Lina-Sommer-Straße oder der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet hat. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.