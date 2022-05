Bislang unbekannte Täter versuchten bereits zwischen Samstag und Montag, 7. bis 9. Mai, wie von der Polizei jetzt erst gemeldet wurde, in ein Vereinsheim in der Hanhofer Straße in Harthausen einzudringen. Das gelang nicht. Sie seien jedoch in ein Holzlager auf dem Vereinsgelände gelangt und hätten dort eine Axt sowie ein Beil entwendet. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.