Über die Osterfeiertage hat ein Unbekannter versucht, In den Rauhweiden in Römerberg in eine Lagerhalle einzubrechen. Zwar schaffte es der Täter nach Polizeiangaben auf ein Werksgelände, scheiterte allerdings an der Halle und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag, 14. April, und Mittwoch, 20. April, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rauhweiden in Römerberg gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.