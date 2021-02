Wie nach Angaben der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter vor dem vergangenen Samstag, 20. Februar, versucht, in den Jugendkeller in der Berghäuser Straße in Römerberg einzubrechen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in den Tagen vor dem 20. Februar verdächtige Personen im Bereich des Jugendkellers beobachtet hat? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.