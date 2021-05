Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in eine Arztpraxis in der Rehbachstraße in Schifferstadt einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher die Fenster aufzuhebeln, um in die Praxisräume zu gelangen. Das jedoch sei misslungen. Die Beamten vermuten, dass die Täter dabei (aus Richtung Bahnhofstraße) gestört wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben kann, möchte sich bei der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.