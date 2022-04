In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, die Tür einer Apotheke in der Speyerer Straße in Dudenhofen aufzuhebeln. Laut Polizei hielt die Tür aber stand. Es entstand allerdings Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatorts beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.