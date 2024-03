Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Februar, und Samstag, 2. März, versucht, in das Vereinsheim der Segler-Vereinigung Mannheim am Otterstädter Altrhein einzubrechen. Laut Polizei scheiterten die Hebelversuche der Täter jedoch an einer massiven Stahltür. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.