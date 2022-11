Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, versucht, auf ein Firmengelände in der Modenbachstraße in Harthausen zu gelangen. Laut Polizei scheiterten sie jedoch an einem Tor, das mehrfach gesichert war. Dabei beschädigten sie einen Hebel am Tor. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.