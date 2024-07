Weil der oder die Täter laut Polizei vermutlich dabei gestört worden sind, kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr nicht zum Diebstahl eines Katalysators in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim. Ein Anwohner hatte laute Flex-Geräusche gemeldet. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass bei einem Auto die Scheibe eingeschlagen worden war. Zudem wurden die Befestigungen der Auspuffanlage mit dem Ziel durchtrennt, den Katalysator zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden: Telefon 06235 495-0; E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.