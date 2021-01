Aus einem Auto heraus ist ein Mann am Dienstag gegen 16.10 Uhr vor der Postfiliale in der Salierstraße von einem Fremden angesprochen worden. Dieser gab der Polizei zufolge vor, ein Nachbar des Mannes zu sein und ein Paket für ihn entgegengenommen zu haben. Dafür wollte er nun 20 Euro haben. Da der Mann wusste, dass es sich bei der Person nicht um einen Nachbarn handelte und er zudem auch kein Paket erwartete, ging er nicht darauf ein und der Fremde fuhr weiter. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 30 Jahre alt, dunkler Teint. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen hellen Mercedes. Zeugen, die weitere Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.