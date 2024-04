Die Verkehrssicherheit steht in dieser Woche im Vordergrund bei der Kontrollwoche der Polizeiinspektion Schifferstadt. Noch bis 13. April wird es den Beamten zufolge verstärkt Kontrollen im Dienstgebiet geben. Zum Auftakt wurden am Montag in Schifferstadt zwischen 8 und 16 Uhr im Industriegebiet Süd und anschließend in der Hauptstraße 26 Verkehrsordnungswidrigkeiten, insbesondere Verstöße gegen die Gurtpflicht, geahndet. Zudem wurden sechs Mängelberichte aufgrund von nicht mitgeführten Urkunden oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.