In einem Kellerraum unter der Karl-Hufnagel-Schule in Harthausen breiten Männer mit weißen Stoffhandschuhe auf einem Tisch großformatige Fotos aus. Die bunt bedruckten Papiere behandeln sie wie rohe Einer. Es sind Kunstwerke. Erst ab Freitag darf die Öffentlichkeit sie sehen – bei der Jubiläumsausstellung zum „42-Jährigen“ der Foto AG in der VHS Rhein-Pfalz-Kreis im Bürgerhaus Dudenhofen.

Eigentlich hätte die Präsentation vor zwei Jahren schon stattfinden sollen. Da wurde die 1980 gegründete und aus einem Kurs der Volkshochschule (VHS) im