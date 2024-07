In der Speyerer Straße in Limburgerhof werden ab Montag, 15. Juli, Versorgungsleitungen für das Ortsnetz und die Gashochdruckleitung verlegt. Die Bauarbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und beginnen am Odenwaldring in Richtung Limburgerhof Rehhütte. Die gesamte Dauer der Maßnahme beträgt nach Information der Thüga Energienetze GmbH etwa 20 Wochen. Die ausführende Firma für diese Baumaßnahme ist die Firma Peka GmbH. Während der Bauarbeiten wird die Speyerer Straße vollständig gesperrt sein. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet.