Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während das historische Erscheinungsbild des Ortskerns in Lambsheim weitgehend bewahrt wurde, haben sich andere Stellen im Dorf stark verändert. Ein Beispiel ist die Weisenheimer Straße.

Was gibt es schon über die Weisenheimer Straße zu sagen? Zum Beispiel, dass sie in ihrer kompletten Länge heute nicht mehr direkt in das westliche Nachbardorf führt. Das tat sie