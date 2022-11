Die Polizeiinspektion Frankenthal sucht nach einer 79-Jährigen aus Heuchelheim. Renate Zech wurde zuletzt am Samstag gegen 8 Uhr in ihrem Wohnort gesehen. Es müsse angenommen werden, dass sie sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet, so die Polizei. Trotz intensiver Suchmaßnahmen habe die Frau bisher nicht gefunden werden können, weshalb die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Renate Zech ist zirka 1,60 Meter groß, schlank, trägt keine Brille und hat glatte, schulterlange graue Haare. Möglicherweise trägt sie eine dunkelblaue Winterjacke. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Heuchelheimerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.