(aktualisiert: 18.05 Uhr) Eine 79-Jährige aus Heuchelheim, die am Wochenende als vermisst gemeldet wurde, ist laut Polizei dank eines Hinweises aus der Bevölkerung am Sonntagnachmittag wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei Frankenthal hatte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin gebeten, die am Samstagmorgen zuletzt in ihrem Wohnort gesehen worden war.