Zwei Personen aus Böhl-Iggelheim sind der Polizei als vermisst gemeldet worden. Ein elfjähriges Mädchen kehrte nach einem Besuch bei einer Freundin am Sonntagabend nicht nach Hause zurück. Außerdem verließ ein 86-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Nacht auf Montag das Pflegeheim in unbekannte Richtung. Wie die Polizei mitteilt, konnten Dank der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim, eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes beide Vermissten wiedergefunden werden. Das Mädchen wurde ihren Eltern übergeben. Der ältere Mann wurde zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht.