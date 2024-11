Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei wurden am Donnerstagmittag zu einem Einsatz in die Schifferstadter Liliengasse gerufen. Zunächst schien es, wie die Polizei mitteilt, bei dem um 12 Uhr 40 gemeldeten Feuer um einen Wohnhausbrand zu gehen. Wie sich schnell herausstellte, fiel der Brand kleiner aus – es stand lediglich ein Mülleimer in der Küche eines Privatanwesens in Flammen. Die Feuerwehr löschte schnell und ohne größeren Aufwand. Schäden im Gebäude gab es laut Polizei nur durch Rauch und Ruß. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.