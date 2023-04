Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Scherben und Unrat am Ufer. Schmierereien an den Einrichtungen der Rettungskräfte. Die DLRG Neuhofen ärgert sich über verantwortungslose Badegäste und Vandalismus an den Badeseen im Ort. Auch weil Müll im Wasser für Schwimmer richtig gefährlich werden kann. Kein schöner Auftakt in die Sommer-Saison. Und das mit der illegalen Abfallentsorgung ist im Dorf überhaupt so eine Sache, sagt der Bürgermeister.

„Wir sind einfach nur traurig.“ Mit diesen Worten beginnt ein Schreiben der DLRG, in dem die Neuhofener Rettungsschwimmer schildern, wie es an den beiden Badegewässern