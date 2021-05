Erst verletzte sich ein Radfahrer, dann musste auch noch die Ersthelferin ins Krankenhaus. Der 62-Jährige war laut Polizei am Freitag gegen 12 Uhr in der Austraße aus ungeklärter Ursache mit seinem Trekkingrad auf einen geparkten VW-Bus aufgefahren. Dessen Heckscheibe ging zu Bruch und der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt eine Kopfplatzwunde. Er wurde nach der Erstversorgung durch eine 82-jährige Anwohnerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Noch während der Unfallaufnahme erlitt laut Polizei die Ersthelferin offensichtlich einen Schlaganfall und musste ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr pflegebedürftiger Ehemann werde vorerst von Verwandten versorgt. Am VW-Bulli entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, am Fahrrad von 100 Euro.