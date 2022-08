Die Schnittverletzungen, die ein 62-Jähriger am Mittwochabend gegen 22 Uhr beim Sturz in seinem Badezimmer in der Alemannenstraße erlitten hatte, wollte er nicht von dem von seiner Ehefrau herbeigerufenen Rettungsdienst behandeln lassen. Ins Krankenhaus bringen lassen wollte er sich auch nicht. Stattdessen beleidigte er nach Polizeiangaben die beiden Sanitäter. Ein Nachbar habe den Alkoholisierten dann ins Krankenhaus gefahren. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung folgt, teilt die Polizei mit.