Mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten haben Unbekannte in der Hanhofener Straße in Harthausen, am Ortsausgang Richtung Hanhofen, aus der Bodenverankerung gerissen. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.