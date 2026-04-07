Ein sechsjähriger Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag in einem Wohngebiet in Böhl-Iggelheim mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter berichtet, befuhr ein 67-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Pkw die Getreidestraße, bis ihm der Junge auf dem Rad entgegenkam. Der Autofahrer hielt daraufhin an. Der Sechsjährige bemerkte den Wagen jedoch nicht und stieß mit geringem Tempo frontal gegen das stehende Auto. Der Junge stürzte, blieb dank seines Schutzhelms aber unverletzt. Das Kind klagte laut Polizei über leichte Schmerzen und wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.