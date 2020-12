Zwei junge Männer sind am Freitagabend bei einem Unfall in der Speyerer Straße leicht verletzt worden. Laut Polizei hat ein 21-jähriger Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung Odenwaldring/Speyerer Straße missachtet, als er diese überqueren wollte. Der 24-jährige Autofahrer, der sich vorfahrtsberechtigt auf der Speyerer Straße befand, konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 24-Jährige leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 21-jährige Unfallverursacher zog sich nach Angaben der Polizei bei dem Unfall leichte Prellungen zu.