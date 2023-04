Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu viele Lastwagen und Traktoren auf den wichtigsten Straßen in Dannstadt-Schauernheim bedeuten eine zu hohe Belastung für die Anwohner. Daran erinnern die Grünen. Die Schuld dafür geben sie sämtlichen Bürgermeistern und Ratsmitgliedern seit der Gründung des Pfalzmarkts 1985. Von den jetzigen Amtsträgern fordern sie Lösungen und machen auch Vorschläge. Mit dem Thema befasst sich nun der Landwirtschaftsausschuss.

Lärmmonster: So bezeichnen die Grünen in einem Schreiben an Dannstadt-Schauernheims Verbandsbürgermeister Stefan Veth und Ortsbürgermeisterin Manuela