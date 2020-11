Die Polizei Schifferstadt kontrolliert in dieser Woche wieder verstärkt den Verkehr. Bereits in den ersten Tagen haben die Beamten einige Verstöße verzeichnet. So etwa bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Montag. In der Rheingönheimer Straße in Altrip gab es 35 Verstöße gegen die zulässigen 30 Kilometer pro Stunde, in der Woogstraße in Neuhofen 23 Verstöße und im Pfalzring in Mutterstadt zehn. Außerdem waren fünf Autofahrer nicht angeschnallt und ein Kind nicht richtig gesichert. Am Dienstag waren die Polizisten in der Hauptstraße in Hochdorf-Assenheim unterwegs, wo keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten. Anders sah es in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim und in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt aus. Zehn Autofahrer waren jeweils in der Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs. Darüber hinaus haben die Beamten einen 23-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Kontrollen werden die nächsten Tage fortgesetzt, teilt die Polizei mit.