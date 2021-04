Ein Verkehrsschild auf dem Fahrbahnteiler auf der Weisenheimer Straße (L 454), Einmündung Brunckstraße, in Maxdorf ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Das kaputte Schild wurde der Polizei am Donnerstag gegen 18.10 Uhr gemeldet. Vor Ort konnten an dem Schild frische Spuren eines Verkehrsunfalls festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizeiwache Maxdorf gemeldet, heißt es vonseiten der Beamten. Unfallzeugen gebe es derzeit ebenfalls nicht. Hinweise: Telefon 06237/934-1100 oder 06233/313-0 sowie per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.