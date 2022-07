In Harthausen sind nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung vergangene Woche Messgeräte von Unbekannten außer Betrieb genommen worden. Mit ihnen sollen Daten gesammelt werden, die Grundlage für ein Verkehrskonzept sind.

Der Ortsgemeinderat hat Anfang Juni das Ingenieurbüro Modus Consult beauftragt, ein Mobilitätsentwicklungskonzept zu erstellen. Grundlage ist eine Verkehrszählung an verschiedenen Knotenpunkten im Ort. Laut Lisa Leutner, Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung, wurden dafür am Montag vor einer Woche an acht Standorten Zählgeräte installiert. Leutner berichtet weiter, dass die Verbindungskabel zwischen Messgerät und Kamera an insgesamt fünf Geräten abgeschraubt worden seien und somit dort keine Daten erhoben werden konnten. Das Ingenieurbüro hat Anzeige erstattet. „Die Zählung muss nun an vier Knotenpunkten wiederholt werden“, sagt Leutner. Ihren Angaben zufolge wird die Datenerhebung bis Freitag andauern und damit noch vor den Sommerferien beendet sein.

Gerät ist kein Blitzer

Leutner erklärt, dass die Zählung unter anderem mit Videozählgeräten erfolge. Dafür würden die Geräte an Verkehrsschildern oder Lichtmasten angebracht. Die Verwaltungsmitarbeiterin betont, dass es keine Blitzer seien und keinerlei personenbezogene Daten erfasst würden. Dies sei unter anderem aufgrund der geringen Auflösung und Entfernung zwischen Kamera und Zählobjekt gewährleistet, sagt Leutner. Es werden nach ihren Angaben lediglich die Anzahl der erfassten Fahrzeuge – unterschieden nach den einzelnen Arten – und die Geschwindigkeiten ausgewertet, um das Verkehrsaufkommen einschätzen zu können.

Die Ortsgemeinde bittet um Verständnis für die Zählung, weil sie die unverzichtbare Grundlage für künftige verkehrsrechtliche Planungen sei.