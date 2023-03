Überhaupt nicht, immer, nur nachts, nur wochentags von 6 bis 18 Uhr: Der Tempo-30-Flickenteppich auf den innerörtlichen Landesstraßen in Dannstadt-Schauernheim verwirre die Leute, sagte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) in der Ratssitzung am Montag. Das Ziel bleibe ein flächendeckendes Tempo-30-Limit, ist sich der Rat einig. Für einen neuen Versuch seien aber verlässliche Zahlen nötig. Sie bittet daher den Landesbetrieb Mobilität zu prüfen, ob er das Lärmgutachten von 2021, das Grundlage für die jetzigen 30er-Abschnitte war, mit neuen Messdaten aktualisieren kann. Denn vorübergehend habe Tempo 30 den Lärmschutz zwar verbessert, sagte Rainer Keck (CDU). Doch das erhöhte Verkehrsaufkommen – allein der Lkw-Verkehr habe sich verdoppelt – kompensiere den Schutzeffekt. „Die Lärmbelastung liegt jetzt sogar leicht höher als 2015“, erläuterte er den Prüfantrag seiner Fraktion, den FDP, Grüne und SPD unterstützten.