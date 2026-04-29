Bundesweit hat am Dienstag der Kontrolltag „sicher.mobil.leben – Zweiräder im Blick“ stattgefunden. Auch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt nahmen Kontrollen vor.

Eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit wurde nach Angaben der Polizei an der L530 / Neustadter Straße in Mutterstadt eingerichtet. Im Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr wurden dort 30 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, Spitzenreiter war ein Auto mit 106 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Außerdem konnten ein Motorrad mit 99 Stundenkilometern und ein Linienbus mit 82 Stundenkilometern gemessen werden.

Anschließend wurde das Durchfahrtsverbot am Holzweg in Böhl-Iggelheim kontrolliert, wo dem Polizeibericht zufolge sechs Verstöße festgestellt werden konnten.

Am Abend wurden dann im gesamten Dienstgebiet Zweiradkontrollen durchgeführt. Die Beamten erwischten einen E-Scooter-Fahrer, der das Handy während der Fahrt verwendete, sowie einen 18-Jährigen, der infolge von Marihuana-Konsum nicht mehr fahrtauglich war, weshalb der zu Fuß mitgeführte E-Scooter sichergestellt wurde. Zwei weitere E-Scooter-Fahrer benutzten den Radweg in nicht zulässiger Richtung, einer hatte kein Versicherungskennzeichen und einer hatte das für E-Scooter erforderliche Mindestalter von 14 Jahren noch nicht erreicht – auch sein Roller wurde daher sichergestellt und später an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Halter dieses Fahrzeugs wurde eingeleitet.