Beamten der Polizei Schifferstadt sowie der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn haben am Montag im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessung eingerichtet. In Waldsee wurden im Bereich der Ortsumgehung Ludwigshafener Straße 14 Verstöße festgestellt: Das schnellste Fahrzeug wurde mit 80 Stundenkilometern in einer 50er-Zone gemessen. In Mutterstadt wurden auf der L530 bei erlaubten 70 Stundenkilometern 13 Verstöße registriert und der Spitzenreiter war mit 111 Stundenkilometern unterwegs. Vier Fahrer nutzten ihr Handy am Steuer, insgesamt wurden 31 Ordnungswidrigkeiten geahndet sowie ein technischer Mangel festgestellt.