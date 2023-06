Als „ernüchternd und verheerend“ bezeichnet Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU) die Antwort, die er auf eine Kleine Anfrage an die Landesregierung zur Verkehrssituation in Harthausen bekommen hat. Wagner wollte wissen, wie viele Geschwindigkeitsmessungen es im Jahr 2022 und im aktuellen Jahr im Ort gab und wie viele Geschwindigkeitsüberschreitungen dabei festgestellt wurden. Der Antwort ist zu entnehmen, dass im vergangenen Jahr sechs Geschwindigkeitsmessungen stattgefunden haben und es dabei 197 Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gab. 2023 wurden bei bisher vier Messungen 177 Überschreitungen festgestellt. Sämtliche Geschwindigkeitsmessungen fanden in Tempo-30-Zonen statt. „Das mitgeteilte Ergebnis mit den bei den wenigen Messungen massenhaften Geschwindigkeitsüberschreitungen ist alarmierend“, findet Wagner. Bei der Frage, wie sie die Messergebnisse einschätze und ob es mehr verkehrsberuhigte Bereiche im Ort geben solle, habe die Landesregierung an die Zuständigkeit von Rhein-Pfalz-Kreis und Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen verwiesen. Wagner glaubt, dass es so keine Lärm- und Gefahrenreduzierung geben wird, die nur durch dauerhafte Überwachung greifen könne.