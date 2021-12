Rauch, der aus einem Küchenfenster in der Füßgönheimer Straße in Lambsheim strömte, ist der Polizei am Mittwochabend gemeldet worden. Gegen 22 Uhr wurden deshalb Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizeikräfte alarmiert. Vor Ort trafen sie allerdings nur eine Frau an, die ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte. Zu einem Brand oder Verletzten kam es laut Polizeibericht nicht.