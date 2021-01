Weil es gerade für ältere Menschen oft schwierig ist, an der Hotline des Landes oder gar online einen Impftermin auszumachen, wollen die Gemeindeverwaltungen im Rhein-Pfalz-Kreis Hilfestellung geben. Laut Kreissprecherin Kornelia Barnewald sei die Idee von Landrat Clemens Körner (CDU) am Freitag mit den Bürgermeistern der Kreisgemeinden in einer Telefonkonferenz besprochen worden. Der Kreis wolle nun eine Übersicht mit entsprechenden Ansprechpartnern und Telefonnummern zusammenstellen. Ältere Bürger könnten sich aber auch bei ihrer Gemeindeverwaltung informieren. Entsprechende Informationen sollen zudem über die Amtsblätter veröffentlicht werden.