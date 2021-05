Verein(t) in der Region: Sich für Menschen in Not einsetzen und vor allem Kinder wertschätzen und stärken – das ist das Anliegen des Vereins Wunderbar aus Dannstadt, der vor vier Jahren gegründet wurde. Ein herzergreifendes Erlebnis in der Zeit der Flüchtlingswelle war für Gründerin Gabriela Hilf die Initialzündung.

Engagiert hat sich Gabriela Hilf schon seit vielen Jahren. Die Dannstadterin ist die Initiatorin und Vorsitzende des noch sehr jungen Vereins Wunderbar. „Mein Schlüsselerlebnis hatte ich kurz vor Weihnachten 2015 auf dem Mannheimer Hauptbahnhof“, berichtet die 63-Jährige. Sie hatte sich dort den Helfern angeschlossen, die die ankommenden Flüchtlinge – vor allem aus Syrien – versorgten. „Eine völlig verzweifelte Frau drückte mir ihr halb verhungertes Baby in den Arm“, erinnert sich Gabriela Hilf. Während die Frau von Flüchtlingshelfern betreut wurde, fütterte sie das Kind mit einem Fläschchen. Als das Baby um Mitternacht da auf dem kalten Bahnsteig in Mannheim von ihr die erste warme Milch seit Tagen bekam, wurde ihr bewusst, wie gut es ihr und ihren Kindern doch geht. „Das erfüllte mich mit großer Dankbarkeit. Es war sehr prägend“, erzählt sie. Noch in dieser Nacht fasste die Dannstadterin den Entschluss, sich mehr für Menschen in Not einzusetzen, denn: „Ich habe die Kräfte und Möglichkeiten dazu.“

So sei der Verein Wunderbar entstanden. Der Name wurde gewählt, „weil wir in jedem Wesen das Wunderbare sehen und fördern möchten“, erklärt Gabriela Hilf. In den folgenden Monaten warb sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und bei ihren Seminarteilnehmerinnen und bat um Unterstützung. Bei einem Treffen schlossen sich dann 33 Frauen dem neuen Verein an, sie kommen aus allen Teilen Deutschlands. Dank der digitalen Möglichkeiten wie E-Mail, Facebook oder WhatsApp sei es heute ja ein Leichtes, Kontakt zu halten. So sei die Verbundenheit groß, sagt Gabriela Hilf und ergänzt: „Ich bin zwar die Gründerin, könnte aber die Vereinsarbeit nicht allein machen; ich werde von den Mitgliedern unterstützt.“ Auch wenn nicht alle immer aktiv dabei sein können, stimme das Miteinander – und das sei ausschlaggebend.

Mitglieder wie Sigrid Bär, die in der Region leben, sind aber bei den verschiedenen Aktivitäten dabei; zum Beispiel beim Ausflug mit Kindern zur Alla-Hopp-Anlage in Schwetzingen oder bei den „Mami-Tagen“. An diesen Tagen holt der Verein bedürftige Frauen aus Siedlungen und versorgt sie mit Kleidung, Schuhen oder auch Küchenutensilien, erklärt Gabriela Hilf. Dafür geht es für die Mütter mal ohne Zeitdruck und ohne Kinder in den Supermarkt, auch werden sie zu einem Kaffee eingeladen. So können die Mütter sich mal eine Auszeit gönnen. „Wir können zwar nicht die ganze Welt retten, aber einigen Müttern eine schöne Zeit schenken oder ein paar kleine Wünsche erfüllen. Das ist für sie sehr viel“, sagt die Vorsitzende.

Auch in Sri Lanka konnten sich Kinder in einem Waisenhaus über Spenden aus Deutschland freuen, den Kontakt vermittelte ein Wunderbar-Mitglied. Das Haus sei bisher noch nie von einer Organisation unterstützt worden, und die Kinder freuten sich sehr über neue Schuhe, Schulranzen, Bettwäsche und vor allem Kuscheltiere.

Im Laufe der Jahre verlagerte sich die Arbeit des Vereins: „Jetzt sind wir aktiver im Bereich der Kinderhilfe“, berichtet Gabriela Hilf. Insbesondere mit den Wunderbar-T-Shirt-Aktionen für Kinder ernte der Verein viel positive Resonanz. Mit dieser wollen die Wunderbar-Frauen auch etwas für die vielen Kinder in Deutschland machen, denn: „Die brauchen mehr Unterstützung und Wertschätzung“. Sie hat zusammen mit ihrem Enkel Alessio die Baumwollshirts gestaltet und mit Botschaften wie „Ich bin mutig“, „Ich bin stark“ und „Ich bin wertvoll“ bedrucken lassen. Die Kraft der Worte ist der Reiki-Lehrerin Gabriela Hilf besonders wichtig. Der Verein finanziert die T-Shirts und verschenkt sie beispielsweise an Kinder- und Fördervereine, aber auch an Kinderhospizeinrichtungen in ganz Deutschland – „für die Kinder und auch für deren Geschwisterkinder, die oft zu kurz kommen in den schweren Zeiten.“ Die T-Shirts wurden inzwischen auch für die Schüler einer kompletten Grundschule gewünscht – 260 Stück wurden im Oktober ausgeliefert sowie weitere 500 an LU4U, das Kinder- und Jugendportal der Stadt Ludwigshafen.

Jeder, der möchte, kann die Kinder-T-Shirt-Aktion mit einer Spende unterstützen, denn weitere Grundschulen haben bereits angefragt. Der neueste Text wurde leicht verändert, vom Ich zum Wir. Der Satz auf dem T-Shirt lautet nun: Wir sind wertvoll! Finanziell unterstützt wird Wunderbar auch von der Vorsitzenden selbst – mit dem Überschuss aus ihrer Schiedsamtsarbeit bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Das Amt hat sie mit ihrem Stellvertreter Uwe Schölles übernommen. „Wir spenden das Geld komplett, da wir die Idee lieben, dass etwas Gutes aus Streit entsteht“, erklärt die Dannstadterin. „Aus etwas Negativem etwas Positives machen – aus etwas Lieblosem etwas Liebevolles – das ist mein persönliches Hobby“.

Der Verein Wunderbar, Neckarstraße 12, 67125 Dannstadt, hat derzeit 24 Mitglieder und ist telefonisch erreichbar unter 0160/91989999. Der Beitrag kostet drei Euro im Monat. Infos auch unter www.ich-bin-wunderbar.de.