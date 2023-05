Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine Singstunden, kein Gemeinschaftssport, kein geselliges Miteinander. Die Vereine zählen zu den Verlierern der Corona-Krise. Wirkt sich das auch bei den Mitglieder-Zahlen aus?

Die einen kicken und tanzen, die anderen singen, die dritten sitzen am See. So unterschiedlich die Ausrichtungen der TuRa Otterstadt, des MGV Concordia Waldsee und des ASV Lingenfeld auch sind: Die Herausforderungen,