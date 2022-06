Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, versucht, in die Dudenhofener Vereinsgaststätte in der Verlängerung der Schillerstraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei kletterten sie über den Zaun und machten sich an einer Metalltür des Gebäudes zu schaffen. Als die Öffnung nicht gelang, versuchten sie, mit einem Stein ein Fenster einzuwerfen. Auch das misslang. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 600 Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.