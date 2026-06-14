Besucher-Bonus beim Spargelfest in Dudenhofen: Nach einem schleppenden Auftakt am Freitag trug die Sonne am Wochenende zu einem gut gefüllten Waldfestplatz bei.

„Wenn man hinschaut, ist zu sehen, dass das Spargelfest sehr wichtig für die Menschen im Ort ist“, sagte Thomas Heimberger am Samstagabend. Der stellvertretende Vorsitzende des FV Dudenhofen ließ den Blick über einen voll belegten Spargelfestplatz schweifen. Er sei dankbar dafür, dass das Ortskartell als Veranstalter auftritt. Die Vereine füllten das Fest mit Leben. Die Gemeinschaft im Dorf profitiere davon.

„Wenn wir die vielen Ehrenamtlichen nicht hätten, könnten wir das nicht stemmen“, machte Heimberger deutlich. Um die 100 Helfer seien über die drei Tage eingeplant, von der Ersten Mannschaft bis zur AH. Die Unterstützung der Gemeinde werte er auch als Anerkennung für dieses Engagement. „Für uns ist es mit das wichtigste Fest im ganzen Jahr, was den finanziellen Aspekt angeht“, betonte Heimberger.

Spendenlauf zahlt sich aus

Das sahen die Mitwirkenden des Vereins Glückswerkstatt nicht anders. Die Bedeutung des Ehrenamts hob auch dessen Vorsitzender Thorsten Reinert hervor. „Die Veranstaltung lebt vom Engagement der Einzelnen. Ohne dieses würde sich der Einsatz vor Ort nicht rechnen.“ Mehr als monetäre Hilfe zähle der Support, den die Gemeinde in logistischer Hinsicht anbiete. „Der Bauhof sollte dahingehend erwähnt werden“, machte Reinert deutlich. Damit meinte er unter anderem das Anschließen von Strom und Wasserabfluss.

Eine Premiere hat sich für die Glückswerkstatt und das Spargelfest an sich ausgezahlt. Erstmals wurde der Spendenlauf für gute Zwecke in die Veranstaltung integriert. Das hatte zum einen zur Folge, dass die Läufer deutlich mehr Zuschauerzuspruch hatten und zum anderen, dass durchweg Leben auf dem Festplatz war. „Seit 16 Uhr ist der Platz belebt“, bilanzierte Reinert am Samstagabend. Die Glückswerkstatt trug auch mit einem motivierenden Rahmenprogramm mit Tombola sowie Freigetränk für Läufer dazu bei.

„Für uns eine Gaudi“

Der Spaß am Einsatz für andere spielte bei allen Helfern des Spargelfests eine Rolle. Jana Bäuerle von der HSG Dudenhofen-Schifferstadt formulierte es prägnant: „Für uns ist es eine Gaudi, hier auszuschenken.“ Die Handballer hatten eine Cocktailbar aufgebaut. Sie hatten dafür in diesem Jahr eine zusätzliche Aufgabe zu bewältigen: „Wir mussten einen Boden einbauen“, erklärte Bäuerle mit einem Fingerzeig auf das Holz, das den Ausschank von der Wiese trennte.

Eingebunden ins Festgeschehen waren die Mannschaften „Damen I“ und „Herren I“, die sich bei den Diensten abwechselten. „Ich glaube, es ist gut und auch schön beim Spargelfest zu sehen, was Dudenhofen zu bieten hat. Die Leute können untereinander in Austausch kommen und sich auch über das Fest hinaus gegenseitig unterstützen“, sah Bäuerle einen Mehrwert in der Beteiligung ihres Vereins.

Überhaupt ist 2026 die Anzahl der Anbieter auf dem Waldfestplatz gestiegen. Unter anderem war der Martinshof mit ins Geschehen einbezogen. Er machte mit Erdbeeren als Alternative zum Spargel ein gern genutztes Angebot. Wegen des guten Besuches war Geduld gefragt an den Ausgabestellen von Speisen und Getränken über die Festtage. Den Helfern schlug auch im Fall von Wartezeiten viel Verständnis entgegen, denn diese arbeiteten im Akkord an Bräter und Zapfanlage.